В вопросе того, достаточно ли будет миротворческого контингента в 10 тысяч человек, весомым будет место их расположения.

Перспектива размещения в Украине миротворческого контингента существует, но сейчас "мы упираемся исключительно в позицию Российской Федерации". Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о миротворческой миссии в Украине, он отметил, что в целом миротворцы - это "живая" идея, ведь есть много примеров, когда они "делали хорошие вещи". "Например, удачная миссия миротворцев ООН в Конго, в Косово", - сказал Ступак.

Так, по его словам, "в Украине это тоже может быть". "Сейчас мы упираемся исключительно в позицию Российской Федерации. Вот им не нравится, они бы это не хотели. Но это не значит, что их позиция не может измениться через некоторое время. И вот европейские страны, судя по всему, хотят быть хотя бы морально, материально готовыми к тому, что, например, убедят Соединенные Штаты Америки Российскую Федерацию, и она, извините, с барского плеча позволит: "Хорошо, давайте формировать миротворческую миссию в Украине". А в Европе уже все готово, уже продумано, проанализировано, решено, сколько людей, сколько надо обеспечивать их, на какой период времени их надо отправить", - пояснил аналитик.

Видео дня

На вопрос, что должно произойти, чтобы Россия согласилась на миротворческий контингент, Ступак отметил, что Россия "рассуждает кошельком и карманом". "Поэтому, как вариант, возможно, предложение смягчить определенные санкции может повлиять на Российскую Федерацию в виде "морковки", - сказал он.

Кроме того, эксперт высказал мнение, что у России уже есть осознание неосуществимости определенных ее заявок на "победу", поэтому "консервация" этой войны - для них тоже выход".

"Потому что экономическая ситуация в России - непростая, она чрезвычайно сложная. В Кремле это осознают. И, как вариант, эту военную машину Российская Федерация, которая сейчас заточена исключительно под Украину, можно со временем направить против какой-то следующей другой жертвы", - отметил Ступак.

Он также не исключил, что Россия может выдвинуть свои предложения по составу миротворческого контингента, - захочет увидеть представителей стран, которым доверяет. Это могут быть Казахстан, Беларусь, Венесуэла и страны Африки.

"И, в принципе, сборная такая солянка из стран НАТО, западная Европа, страны, которым доверяет Российская Федерация, - и вот они все под эгидой, например, Организации Объединенных Наций могут появиться на украинской созданной... демилитаризованной зоне", - сказал эксперт.

Кроме того, на вопрос, достаточно ли будет миротворческого контингента в 10 тысяч человек, что сейчас обсуждается в медиа, Ступак отметил, что вопрос в том, где именно они будут размещаться.

"Если они будут размещаться: Львов, Днепр, Киев - какой смысл в этих миротворцах? Ну, окей, они сидят в Киевской области, например, или в Одесской области. Периодически выезжают - куда? Попить кофе в центре Киева, в центре Одессы, в центре Львова. Какой функционал? Что они будут делать?", - подчеркнул он.

Аналитик добавил, что если эти миротворцы будут тренировать украинских военнослужащих, то это уже не миротворцы, а инструкторы.

"Миротворцы,... по логике, должны размещаться на линии разграничения и обеспечивать порядок, чтобы не было провокаций. Это называется "поддержание мира", - сказал Ступак.

Миротворцы в Украине - подробности

Как сообщалось, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе присутствия миротворческих войск на территории Украины.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России - принимать их или нет.

Вас также могут заинтересовать новости: