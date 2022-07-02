По словам Подоляка, цивилизованное общество начло уставать от поведения президента РФ Владимира Путина.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину мир начал уставать от газового шантажа и комплексов президента страны-агрессора.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Подоляка, цивилизованное общество начло уставать от поведения президента РФ Владимира Путина.

"Забудьте о словосочетании "усталость от Украины". Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина", — отметил Подоляк.

Забудьте про словосполучення "втома від України". Світ втомився не від підтримки 🇺🇦. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних убивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 2, 2022

Война в Украине и заявление Подоляка:

1 июня 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что в войне против Украины россияне проявляют свою злобу, атакуя мирное население.

Советник главы ОПУ отметил, что Россия долгое время маскировалась "за концертами Шостаковича и за балетом Большого театра", чтобы скрыть свою настоящую сущность.

"На самом деле это страна, которая ненавидит окружающий мир. Возьмите такое самое пропитое лицо, которое пьет из горла водку, щербато улыбается, потому что на стоматологию денег не хватает. Это лицо и есть - реальная культура Российской Федерации. Поэтому и мышление там такое", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия показала свою неэффективность с точки зрения захвата Украины, понесла репутационные потери. Теперь россияне демонстрируют свою озлобленность, атакуя мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: