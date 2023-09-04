По его словам, спецоперация длилась полгода.

Российский пилот, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, Максим Кузьминов рассказал о связи с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и перелете на территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью для канала блогера Владимира Золкина, отвечая на вопрос о подготовке к перелету. Кузьминов отметил, что спецоперация длилась полгода. Примерно столько же в Украине уже находится мать летчика.

По его пилота, это была его инициатива, он не хотел принимать участие в военных преступлениях России. "До этого числа (9 августа –УНИАН) у меня была связь с Главным управлением разведки. И были обговорены уже на тот момент некоторые возможные исходы. То есть маршруты моего перелета. И самый благоприятный оказался все-таки из Курска… Потому что это было и близко, и не было еще факторов, которые бы сильно препятствовали моему перелету", - сказал Кузьминов.

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Так, он согласовал маршрут, у него уже был "готовый коридор пролета", он летел в указанную точку на предельной малой высоте и в режиме радиомолчания. "Меня благополучно встретили, все прошло нормально", - добавил пилот.

Кузьминов также отметил, что по условиям государственной программы ему выплатят 500 тыс. долларов и сделают новые документы.

Что известно о Кузьминове:

Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка обнародовала документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказала, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Спецоперация украинской военной разведки имела кодовое название "Синица". 28-летний российский капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета, служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.

В интервью для канала Золкина Кузьминов рассказал о нелогичном использовании авиации в Росии, приведя пример с перевозкой кота командующего двумя вертолетами.

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