В частности, произошло попадание беспилотников иранского производства по инфраструктуре.

Между Южноукраинском и Вознесенском в Николаевской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Между Южноукраинском и Вознесенском слышали взрывы. Сообщения до 101 отсутствуют", - заявил Ким.

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По его словам, причиной взрыва стали иранские беспилотники Shahed, которые используют российские оккупанты в войне против Украины.

"1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС", - заявил Ким.

В то же время, жертв и раненых на сейчас нет. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сєнкевич, произошло попадание беспилотника в здание в центре города, сейчас на месте работают все соответствующие службы. Сенкевич призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы Николаева: в результате сегодняшнего удара погибли люди

В Николаеве в результате взрыва в районе остановки общественного транспорта есть жертвы.

Российские оккупанты использовали кассетные снаряды, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - заявил Сенкевич.

В то же время, согласно его предыдущим сообщениям, в городе с 17:29 до 18:06 продолжалась воздушная тревога.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, а 12 - ранены.

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