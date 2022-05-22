Ситуация в городе катастрофическая, ранее удалось эвакуировать из "Азовстали" военных и мирных жителей.

В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды, тепла. Он практически разрушен российскими оккупантами.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе воскресенье, 24 мая.

01:10 Оккупационные власти Мариуполя объявили о создании "добровольческих дружин". Теперь местные мужчины должны патрулировать город вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР".

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, настоящая цель такого "патрулирования" - "мягкая" подготовка к мобилизации и усилению поисковых мероприятий.

"На этот раз начинают искать не только активистов, но в первую очередь коммунальщиков, учителей и других специалистов. Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года. Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все понятнее. Военная база в порту и мобилизационный ресурс. Такие дела", - отметил советник городского головы.

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