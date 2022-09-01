Михаил Подоляк считает, что фейк о противостоянии военных и политического руководства в Украине создан Кремлем.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл важную информацию о намерениях Кремля.

Об этом он рассказал в эфире информационного марафона.

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина Лукашенко. Сегодня этот субъект вполне внятно и детально рассказал об истинной подоплеке одного очень живучего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии… якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине. И что этот конфликт должен обеспечить в самое ближайшее время… некий переворот, так как военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм президента Зеленского", - рассказал советник.

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Подоляк считает, что это крайне симптоматичное заявление, которое вполне четко расставляет ключевые акценты.

"Во-первых, откуда на самом деле растут ноги у этой конкретной информационно-психологической операции. Во-вторых, какие именно цели у многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом и военными. В-третьих, что именно наши военные якобы должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях РФ. Очевидно, что к реальности это не имеет ни малейшего отношения. Очевидно также, что Лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры. И наконец, вполне понятно, что испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В том числе масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными"", - пояснил он.

Также Подоляк отреагировал на роль некоторых украинских медийщиков в этом.

"Вопрос в другом: а зачем наши медийщики, блогеры и телеграм-каналы столь ретиво и системно откликаются на явно чужеродные провокационные и фейковые вбросы? Чтобы что? Чтобы реально доиграть чужую постановочную игру, о сути которой так детально рассказал Лукашенко?" - добавил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попросит у РФ ядерное оружие в двух случаях.