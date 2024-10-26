Американские аналитики проанализировали "басни" российского диктатора насчет курской операции, которую проводит украинская армия.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что правитель России Владимир Путин продолжает преувеличивать успехи РФ в Курской области, чтобы заверить внутреннюю аудиторию в способности российских военных подавить вторжение Украины в этот регион.

Об этом говорится в отчете ISW. Аналитики напомнили заявление Путина российским медиа о том, что российские войска якобы "заблокировали" около 2 тысяч украинских военных в Курской области. По его словам, "окруженные" украинские войска "даже не понимают, что они окружены".

Российский диктатор также утверждал, что ВСУ якобы потеряли контроль над "окруженными" подразделениями, и добавил, что Минобороны РФ публично не сообщало о якобы "успешном проникновении российских войск на некоторые украинские позиции в Курской области".

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Путин не признал, что украинская линия фронта в Курской области простирается от украинско-российской международной границы, и что украинские войска могут свободно пересекать участки границы, которые находятся под украинским контролем.

"Преувеличенная статистика Путина по украинским потерям, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область спустя почти три месяца в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для ведения боевых действий в этом регионе", - говорится в отчете.

Курская операция ВСУ - последние новости

24 октября прокремлевские медиа распространили заявление Путина, что "часть подразделений украинской армии, которые вторглись в Курскую область, заблокирована и окружена, это примерно 2 тысячи человек".

25 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление диктатора об окружении украинских войск на Курщине.

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