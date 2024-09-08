Он также подчеркнул, что украинским военным нужно осуществлять удары в сторону Москвы.

Украинские силы обороны начали вторжение в Курскую область России 6 августа, и за этот месяц Курская операция значительно изменила ситуацию на линии фронта. Как отметил в комментарии 24 Каналу военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, украинские военные теперь имеют возможность сковывать россиян еще больше.

По его словам, Курская операция, изменила архитектуру военных действий, создав новый Северный фронт.

"Мы наконец развернулись в сторону противника, теперь у нас фронт Северный. Таким он и должен был быть", - отметил эксперт.

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По его словам, то, как будут развиваться события в Курской области, будет зависеть от количества войск, которое российское командование туда перебросит. При этом ВСУ смогут связать на этом участке "тысячные войска" россиян.

"Курская операция может перейти из контроля к сковыванию россиян. Тогда мы свяжем сотни тысяч российских войск, если они решат нас остановить", - заявил Свитан.

Он также подчеркнул, что украинским военным нужно осуществлять удары в сторону Москвы и не прекращать движение на этом направлении, тогда, по мнению эксперта, россияне будут растеряны еще больше.

Курская операция ВСУ - новости

Как отмечал британский эксперт по военной стратегии Мэтью Сэвилл, заявленные Украиной планы по удержанию территории в Курской области России могут дать ВСУ шанс "обескровить" русских, втянув их в изнурительную, затяжную борьбу, так же, как они делают это на своей земле.

В то же время, объяснил Сэвилл, для того, чтобы обескровить российские войска в Курской области, Украине "придется очень быстро создать довольно эффективную оборону". По его словам, это "трудно сделать быстро - не невозможно, но трудно, особенно если они делают это под огнем".

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