Коваленко отметил, что это произошло даже не смотря на то, что такие ракеты у оккупантов в дефиците.

оенно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в Курской области РФ, российские войска, вероятно, применяют против "ДРГ" ракеты "Искандер", однако такое использование такого оперативно-тактического вооружения свидетельствует о панике, которую испытывают российские захватчики из-за действий Сил обороны Украины.

По его словам, 10 августа российская пропаганда похвасталась видео, на котором в Курской области враг наносят удар ракетой 9М723 ОТРК "Искандер" по диверсионной группе, состоящей, вероятно, из украинцев.

"Во-первых, российская пропаганда устроила браваду с видео, на котором четко видно, что ракета прилетела не по месту размещения ДРГ, а примерно в метрах 200-300. Но это, во-первых… Во-вторых, баллистическую ракету, оперативно-тактического уровня задействовали против ДРГ… ДРГ! То есть, повторюсь, средство поражения для решения оперативно-тактических задач применяют по диверсионной группе, численностью 10-15 человек", — акцентирует обозреватель.

Видео дня

Он поясняет, что такого плана удары не оправданы по эффективности, затраченным средствам и пр. это, как "бить из пушки по воробьям". В то же время аналитик утверждает, что противник наносит такие удары отнюдь не от переизбытка ракет, а силу того, что паникует из-за событий в Курской области.

"Наоборот - они (ракеты – УНИАН) дефицитные. Средний показатель производства 9М723 составляет 3-4 ракеты в сутки. Именно поэтому россияне выклянчили копию 9М723 у КНДР – KN-23. Это применение баллистики по лесопосадке ярко демонстрирует то, какая у командования РОВ на всех уровнях царит паника от того, что происходит в Курской области. И повторюсь – не попали", — заявил Коваленко.

Напомним, 6 августа стало известно о "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ. В частности, шла речь об операции, в ходе которой взяты в плен российские оккупанты, уничтожена их техника и пр.

По информации западных СМИ, россиянам, вероятно, удалось притормозить продвижение украинцев. В частности, Паси Паройнен, аналитик финской организации Black Bird Group, которая анализирует спутниковые изображения и открытую информацию из социальных сетей, убежден, что сейчас началась фаза, когда "легкие достижения" уже достигнуты. На этом этапе, по его мнению, имеют место "последствия российского ответа".

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