Сообщается, что на территории станции обнаружили упавший БПЛА.

В России заявили о новой атаке на Курскую атомную электростанцию (АЭС) "со стороны ВСУ".

Как пишут российские Telegram-каналы, на станции пытались устроить взрыв в помощью беспилотника.

"Сегодня (2 ноября) около полудня на территории Курской атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа. Он нес на себе взрывчатку, какую именно - позже установят эксперты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывное устройство не сдетонировало: "Никаких разрушений нет. Рухнувший дрон обнаружил сотрудник службы безопасности при патрулировании территории".

В РФ пожаловались на атаку на Курскую АЭС - что сообщалось

Вечером 26 октября российские паблики сообщили, что Курскую АЭС в России атаковали три неизвестных беспилотника самолетного типа. При этом один из дронов "взорвался рядом" со складом с ядерными отходами.

Отмечалось, что взрывные устройства на двух БПЛА по каким-то причинам не сдетонировали. А третий беспилотник якобы взорвался возле склада с ядерными отходами, в результате чего был поврежден фасад здания склада.

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