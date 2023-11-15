Тенденция к увеличению расходов на оборону сейчас характерна для многих стран, и прежде всего на это влияет их непосредственная близость к России.

Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2024 год, согласно которому Минобороны в следующем году будет выделено 1,164 трлн гривен или же ориентировочно 30 млрд долларов, 75% из которых пойдет на содержание армии. При этом когда Украина планировала оборонный бюджет на 2022 год, то тогда весь бюджет составлял 286,6 млрд гривен или около 10,5 млрд долларов по тогдашнему курсу, из которых на "оружие и технику" планировалось выделить ориентировочно 1 млрд долларов.

Как отмечает Defence Express, анализируя расходы на оборону среди других стран Европы, тенденция к увеличению расходов на оборону сейчас характерна для многих стран, и прежде всего на это влияет их непосредственная близость к России.

Например, Польша в 2024 году планирует на оборону потратить 137 млрд злотых или более 33 млрд долларов. Для сравнения, на 2023 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 21 млрд долларов.

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Увеличивают расходы на оборону и страны Балтии. Так, оборонный бюджет Эстонии впервые будет выше 3% от ВВП и составит 1,43 млрд долларов при общих расходах в год в 18,95 млрд долларов. В 2023 году этот показатель составлял около 1,08 млрд долларов.

Латвия в следующем году на оборону планирует выделить 2,4% ВВП — это будет 1,19 млрд долларов, в 2023 году эта цифра составляла 1,06 млрд долларов. Литва - более 2 млрд долларов или около 2,71% ВВП, из которых 340 млн выделяется для оборонной помощи Украине.

Финляндия, которая в этом году стала членом НАТО, на оборону закладывает 2,3% от ВВП — это 6,48 млрд долларов. Эта сумма на несколько сотен миллионов долларов меньше, чем в 2023 году. В то же время Швеция увеличивает расходы на 2,36 млрд долларов, до более 10 млрд долларов, чтобы достичь показателя в 2% от ВВП.

Оборонный бюджет Франции в следующем году увеличится на 7,5% — до 49,73 млрд долларов. На несколько миллиардов долларов увеличит свой бюджет Германия — до более 56 млрд долларов. Великобритания имеет амбициозные планы к 2030 году увеличить свой бюджет до 125 млрд долларов.

"За некоторыми исключениями и с поправкой на общие бюджеты стран здесь можно было бы вывести правило, что чем дальше страна от РФ, тем меньше расходы на оборону в процентном соотношении, хотя и большие бюджеты не всегда означают эффективное использование этих средств", - отмечают эксперты.

Расходы России на войну

Как отметила оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина, в 2024 году президент РФ Владимир Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну против Украины, это вдвое больше, чем наша страна может получить от союзников.

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