Есть много причин, по которым мужчины имеют право пересечь украинскую границу.

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину у мужчин-военнообязанных возникла серьезная проблема - они не могут без препятствий пересечь украинскую границу. Очень многих интересует, как выехать из Украины мужчине законно с 1 января текущего года.

Пересекать нашу границу могут около 20 категорий мужчин, в частности, без проблем это могут сделать те, кому еще нет 18 лет, и люди, чей возраст превышает отметку 60. Остальные - военнообязанные граждане, для выезда с украинской территории должны иметь одно из оснований, которое предусмотрено в правительственном постановлении № 57. Будем разбираться в деталях.

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С начала 2024 года в это постановление Кабмина не вносили никакие изменения. В последний раз документ обновляли в октябре прошлого года - тогда внесли изменения насчет выезда за границу на машинах.

В середине октября власти решили, что на грузовике лицензиата госграницу могут одновременно пересечь только два водителя, а на автобусе - три. Водителям разрешили находиться за пределами Родины не более чем 60 дней.

Как мужчине выехать из Украины в этом году законно

Чтобы пересечь границу, нужно иметь одну из ряда причин, которая подтверждена документально. Речь идет о таких причинах:

для помощи армии;

по профессиональным делам;

по семейным обстоятельствам;

для учебы.

Кроме того, причиной для законного пересечения границы также являются дела, связанные с состоянием здоровья.

Кто из мужчин может выехать из Украины в 2024 году - что нужно знать

Пересечение границы разрешено водителям-волонтерам, которые имеют разрешение от местных властей или Министерства инфраструктуры. Еще на благотворительные мероприятия за границу могут отправиться, в частности, ведущие, певцы и другие шоумены, которые получили разрешение от Министерства культуры.

Чиновники могут выехать по нескольким причинам:

если имеют документ, который подтверждает, что они отправляются в командировку;

мужчины, которые являются отцами-одиночками или одинокими опекунами, усыновителями или попечителями, могут сопровождать ребенка в возрасте до 18 лет или поехать посетить его в другой стране.

При наличии разрешения выезд не запрещен военнослужащим, которые находятся в отпуске, авиационному персоналу, работникам железной дороги, членам экипажей кораблей.

Можно ли выехать из Украины на учебу

Поступление в зарубежное высшее учебное заведение не является веской причиной для разрешения покинуть Родину.

Украинскую границу может пересечь курсант-моряк, которого учебное заведение отправило на практику на какое-то судно. При этом у курсанта должна быть справка от учебного заведения и военно-учетные документы, в которых есть необходимые отметки от территориальных центров комплектования и соцподдержки.

Еще выехать с необходимыми бумагами могут курсанты или студенты, которые в другой стране должны пройти обучение в авиашколе или летную подготовку.

Как выехать мужчине из Украины по другим обстоятельствам

Выезжать за границу можно военнослужащим, которые нуждаются в прохождении лечения. Для этого у военного, в том числе должно быть заключение, что ему нужно направиться на лечение. Также у воина должно быть письмо от Министерства здравоохранения, в котором говорится, что с иностранной стороной согласовано предоставление медпомощи.

Кроме того, выезд за пределы Родины разрешен людям пенсионного возраста и гражданам с инвалидностью. Обратим внимание, что мужчина имеет право сопровождать за пределы украинской границы жену, которая имеет инвалидность I-II группы, или кого-то из родителей с инвалидностью. Чтобы по таким причинам пересечь границу, обязательно нужно иметь документы, которые подтверждают родственные связи.

Стоит отметить, что граница не закрыта для мужчин, которые постоянно ухаживают за человеком, имеющим инвалидность I-II группы, и сопровождают его в другую страну. Главное, чтобы по документам было четко понятно, что мужчина несет ответственность за человека с инвалидностью. В частности, понадобится акт, который подтверждает, что за человеком ухаживают.

Из украинского государства разрешен выезд мужчин еще и в том случае, если они сопровождают людей с инвалидностью, которых опекают, и те признаны судом недееспособными.

Мы с вами разобрались, можно ли выехать из Украины в 60 лет, а также назвали главные причины, по которым мужчины могут пересечь украинскую границу в 2024 году. Подчеркнем, что сейчас в нашей стране мобилизовать могут только тех людей, которым исполнилось 27 лет, и они не имеют серьезных причин для отсрочки.

Ранее УНИАН отмечал, что мобилизация в Украине 2024 продолжается, и некоторые наши граждане могут лишиться брони.

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