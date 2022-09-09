Освобождение Херсона от российских оккупантов куда сильнее ударит по президенту РФ Владимиру Путину, чем атака ВСУ на Крымский мост.
Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире программы "Гроші".
По его словам, удар по Крымскому мосту может разозлить Путина, но он не приведет к стратегическим изменениям, а вот освобождение Херсона станет личным поражением Путина, которое вдохновит весь мир.
"Удар по Крымскому мосту… это будет эффектно… но его будет недостаточно, чтобы это восприняли как перелом. А вот с Херсоном тут уже никого не обманешь… Если будет освобождена такая огромная территория, и еще куча пленных будет, и погибнут российские военные, которые там находятся… Это уже будет серьезный удар, который может подорвать веру в непогрешимость Путина не только элиты, а той самой быдломассы, которая пока еще его поддерживает", – заявил Гудков.
Ранее Геннадий Гудков заявлял, что Путин готов вывести войска из Украины, но никогда не пожертвует своим имиджем:
"Главная цель Путина - выйти из войны так, чтобы сохранить власть. Он готов пожертвовать всем, но не своим имиджем победителя".