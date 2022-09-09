Удар по Крымскому мосту может разозлить диктатора, но он не приведет к стратегическим изменениям, считает российский оппозиционер.

Освобождение Херсона от российских оккупантов куда сильнее ударит по президенту РФ Владимиру Путину, чем атака ВСУ на Крымский мост.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире программы "Гроші".

По его словам, удар по Крымскому мосту может разозлить Путина, но он не приведет к стратегическим изменениям, а вот освобождение Херсона станет личным поражением Путина, которое вдохновит весь мир.

"Удар по Крымскому мосту… это будет эффектно… но его будет недостаточно, чтобы это восприняли как перелом. А вот с Херсоном тут уже никого не обманешь… Если будет освобождена такая огромная территория, и еще куча пленных будет, и погибнут российские военные, которые там находятся… Это уже будет серьезный удар, который может подорвать веру в непогрешимость Путина не только элиты, а той самой быдломассы, которая пока еще его поддерживает", – заявил Гудков.

Ранее Геннадий Гудков заявлял, что Путин готов вывести войска из Украины, но никогда не пожертвует своим имиджем:

"Главная цель Путина - выйти из войны так, чтобы сохранить власть. Он готов пожертвовать всем, но не своим имиджем победителя".

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