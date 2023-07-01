Здесь оккупанты нещадно "кошмарят" наших бойцов дронами-камикадзе.

Историческое событие - украинские военные вблизи Красногоровки освободили первый километр украинской земли, которая была под оккупацией еще с 2014 года.

Съемочная группа ТСН смогла добраться на этот участок фронта и на себе почувствовала, как враг пытается его отбить, используя все виды вооружения и даже дроны-камикадзе. Один из беспилотников взорвался в нескольких метрах от телекамеры съемочной группы.

От Красногоровки до линии фронта - несколько километров. Чтобы добраться на "ноль", журналистам приходится либо бежать, либо прятаться - всю дорогу их сопровождают вражеские дроны.

"Враг ведет непрерывный обстрел, потому что, наверное, хочет отбить вот эти утраченные позиции, которые он удерживал еще с начала войны в 2014 году, убеждены бойцы", - говорится в сюжете.

Бойцы называют возвращение этого километра украинской земли вблизи Красногоровки историческим событием. Они признаются, что сейчас оккупанты постоянно пытаются их "достать" здесь своими дронами-камикадзе.

Журналисты стали свидетелями "прилета" по этой позиции украинских защитников. Дрон-камикадзе разорвался в метре от головы военного с позывным "Бес". Как следствие - разбитая боевая позиция, кухня разлетелась вдребезги.

Освобождение позиций под Красногоровкой

В конце июня 2023 года стало известно, что Вооруженные Силы Украины возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые российские оккупанты удерживали с 2014-го.

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это уже так называемая территория "ДНР", под самым Донецком", - заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Вас также могут заинтересовать новости: