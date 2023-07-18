Ей обещали "эвакуацию" из Украины и российский паспорт.

В Херсонской области задержали агентку главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации, которая была военнослужащим Вооруженных сил Украины и собирала для врага информацию о БПЛА и контрнаступлении, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что контрактница служила в одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задачи на передовой.

Предательница собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны. Врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также агент российской разведки пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск, отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах.

По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником российской разведки с позывным "Димка". На нее обратили внимание из-за подписки на различные группы военного направления в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачила предателя из Бахмута - детали

В июне СБУ разоблачила предателя, который был жителем Бахмута. Еще до начала полномасштабного вторжения его завербовала российская разведка.

Завербованный агент сообщал агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу и координатах мостовых переходов в Бахмуте и на его окраинах.

Впоследствии предатель получил от российской военной разведки задачу - прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны. После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях. Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных сил Украины.