Точное количество пострадавших пока не известно, подчеркнул городской голова.

В ночь на четверг, 12 сентября, российские оккупационные войска выпустили по Украине ударные дроны. Враг атаковал Конотоп Сумской области.

В результате вражеского удара госпитализированы два человека. Об этом сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По его словам, один из пострадавших находится в коме.

"Двое госпитализированных. Один из них в критическом состоянии, кома. Точное количество раненых пока не известно", – говорится в сообщении. Видео дня

Городской голова добавил, что в Конотопе временно восстановлено водоснабжение. Утром его снова должны отключить.

"Все службы работают. Водоснабжение временно восстановлено. Прошу всех сделать запасы воды! Утром водоснабжение будет остановлено на некоторое время. Также организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания", – написал Семенихин.

Атака РФ по Конотопу

Ночью 12 сентября во время массированной атаки БПЛА по Украине в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Мэр Артем Семенихин заявил, что враг ударил по центру города. Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Возникли пожары.

Также сообщалось, что в Конотопе пропала электроэнергия. В городе начали работать пункты несокрушимости.

Местные телеграм-каналы писали о попадании в многоэтажный жилой дом.

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