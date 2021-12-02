Генерал Павлюк подчеркнул, что Bayraktar не заходят на неподконтрольную территорию.

Боевые турецкие беспилотники Bayraktar постоянно работают на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил. Однако на неподконтольную территорию они не заходят.

Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

Командующий заверил, что Украина придерживается всех договоренностей.

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"Bayraktar постоянно работают, но работают как это определено всеми нашими соглашениями – не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они (боевики, - УНИАН) пробуют противодействовать Bayraktar, но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", – подчеркнул Павлюк.

Польза от турецких беспилотников для украинских защитников - очень большая. Украина четко изучила все объекты противника, его позиции, склады и скопления техники, говорит командующий ООС.

"Прекрасная машина, которая дает нам возможность полностью наблюдать за деятельностью противника", – добавил Павлюк.

Напомним, как писал УНИАН, в следующем году Украина дополнительно приобретет беспилотники Bayraktar для нужд Вооруженных Сил.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в нашем государстве могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.

Отметим, недавно российский президент Владимир Путин возмутился проведением военных учений в Черном море и мягкой реакцией Европы на применение Украиной дронов Bayraktar с целью защиты позиций на Донбассе.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

Автор: Виктория Гордиенко