Генерал-майор Андрей Ковальчук покидает пост командующего оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил на официальной странице командования в социальной сети Facebook. Военный поблагодарил побратимов за совместную службу, отметив, что эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни для всех.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области - остров Змеиный - и львиную долю территориального моря Украины, Николаевскую и Херсонскую области на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задачи, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утапливая вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил.

Мы с вами жестко сражались с врагом на юге, наши бригады показали себя наилучшим образом в боевой работе, мы обеспечиваем и поддерживаем их и сегодня, когда они на восточном направлении выжигают нечисть с нашей земли, мужественно противостоят вражеским атакам.

Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славного и своенравного Юга, которой умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адовым, яростно-штормовым для врагов", - написал он.