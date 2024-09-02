У России заканчиваются ресурсы, которые она подготовила для наступления на Покровском направлении. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Они могут добавлять еще людей, могут даже на направлении восточного фронта пытаться привлекать тяжелую технику, но ресурс, который они подготовили, заканчивается. И признаки этого уже есть", - сказал он в эфире КИЕВ24.

Согласно оптимистическому прогнозу, ресурс оккупантов иссякнет уже "завтра", а по пессимистическому - в конце октября. Более реалистичным сроком Гетьман считает конец сентября. Ветеран отметил, что истощение ресурсов не приведет к прекращению российских наступательных действий, однако скажется на количестве штурмов.

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