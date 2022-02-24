Столичные власти обеспечивают функционирование критической инфраструктуры города.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что городская власть делает все, чтобы защитить город и киевлян.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Столичная власть обеспечивает функционирование критической инфраструктуры города. Инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Общественный транспорт на маршрутах, метро ездит. Проезд сейчас - бесплатный. Но призываю пользоваться общественным транспортом только тех, кто работает на стратегических предприятиях города. И едет на работу или с работы. Все остальные – еще раз обращаюсь - оставайтесь, пожалуйста, дома. Да по сигналу тревоги - следуйте в укрытие! Учитывая комендантский час, возвращайтесь домой вовремя. При крайней необходимости передвижения по городу в комендантский час, - в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, - обязательно надо иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - сказал Кличко.

Он напомнил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.

"Но все станции метро - во время тревоги - доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность. Также напомню, что на въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах мы оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд в город может быть затрудненным. Но не закрытым!"- написал мэр.

Как сообщал, в Киеве ввели комендантский час.