В освобожденном Благодатном полностью уничтожено 80% жилых домов, остальные 20% имеют повреждения.

Из деоккупированных населенных пунктов Донетчины эвакуируют местных из-за постоянных вражеских обстрелов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Благодатное, Сторожевое, Нескучное, Макаровка... они являются сейчас деоккупированными. Там продолжаются мероприятия по зачистке от остатков вооруженных сил Российской Федерации... сейчас продолжается эвакуация населения, которое оставалось в тех населенных пунктах - их небольшое количество. По состоянию на утро эвакуированы 30 человек. Один человек с инвалидностью", - сказал он. По словам Кириленко, это пожилые люди, маломобильные.

"Людей больше нет. В Волновахском районе идут активные боевые действия, происходят постоянные обстрелы, до линии фронта - до 1,5 тыс. метров... враг насыпает огнем, потому что свирепствует, что выбит со своих позиций", - пояснил глава ОВА.

Кириленко отметил, что в частности в Благодатном из 370 домов частного жилого сектора уцелевших сейчас не более 20%.

"При этом эти 20% частично повреждены. 80% фактически разрушены до основания", - заявил он.

Кириленко сообщил, что всем эвакуированным оказывается медицинская, психологическая помощь и продукты питания. Для них подготовлены места длительного пребывания за пределами области, потому что в самой области нет ни одного населенного пункта области, где бы люди были в безопасности. В пределах области, отметил Кириленко, остаются сейчас только люди, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры, медицинские работники, руководство военных местных администраций и тому подобное.

"Не учитывая жертв и пострадавших в Волновахе и Мариуполе, которые в оккупации, количество погибших в целом составляет 1 тыс 561 человек, 3 тыс. 689 – получили ранения в результате боевых действий на территории области. Это исключительно о гражданском населении", - сообщил он.

Обстрелы Донетчины - что известно

Сегодня утром оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области. В результате погибли трое гражданских, еще четверо получили ранения.

Также в Краматорске в результате удара разрушено по меньшей мере пять и повреждено около двух десятков частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55.

По состоянию на 12 июня на Донецком и Таврическом направлениях украинские войска освободили 90 квадратных километров территории. Освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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