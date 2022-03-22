В столице продолжается усиленный комендантский час, передвигаться по городу пока запрещено и работникам СМИ, если они не являются представителями силового блока.

Ночь на 22 марта в Киеве прошла спокойно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что в столице и области действует усиленный комендантский час, который начался вчера в 20:00 и продлится до 07:00 23 марта. Во время комендантского часа передвижение по городу без спецпропусков запрещено.

"Ездить на авто без спецпропуска также строго запрещено. Работникам СМИ запрещено передвигаться по городу, если они не являются представителями силового блока. Даже при наличии аккредитации от Вооруженных сил Украины передвижение по столице запрещено. Вы сможете передвигаться по улицам столицы исключительно при наличии у вас специального пропуска. Относитесь с пониманием к жестким, но необходимым мерам!",- подчеркнул Поворозник.

В КГГА отмечают, что во время комендантского часа не работают магазины, аптеки, зоомагазины и общественный транспорт, учреждения и предприятия.

Все коммунальные службы работают. Станции метрополитена работают в режиме укрытия – движение поездов не осуществляется. Столичная "скорая" и больницы работают в режиме военного времени и обеспечивают предоставление киевлянам необходимой медицинской помощи.

Поворозник призвал не выходить из домов или укрытий. Выходить можно лишь, когда вы направляетесь к ближайшему хранилищу во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате обстрелов оккупантов погибло 65 горожан, почти 300 получили ранения. Оккупанты планировали захватить столицу за несколько суток, что у них не получилось, поэтому от бессилия они начали бить по домам мирных людей.