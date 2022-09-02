Преподаватели надеются, что все их студенты вернутся домой живыми, ведь за ними - будущее и развитие нашей страны.

В этом году из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие студенты встали на защиту страны по собственному желанию. А некоторые из них умудряются учиться в перерывах между боями и сдавать экзамены под звуки взрывов.

В сюжете ТСН журналисты рассказали истории студентов, которые ушли на фронт и продолжили обучение.

Так, студентка Ивано-Франковского профессионального колледжа Прикарпатского национального университета Оксана Рубаняк получила диплом младшего бакалавра только в сентябре, ведь в июне находилась в окопах на Донбассе. Госэкзамены она сдавала в перерывах между боями. Девушка стала пулеметчицей 72-й отдельной мехбригады, служба "на нуле" ее не пугает. Оксана признается, что до попадания на передовую умела сбирать автомат и стрелять из него.

22-летний Андрей Касьяненко, студент Харьковской юридической академии, поделился своей историей. Говорит, что на защите родного города - с первых дней полномасштабного вторжения. Владеть оружием научился с нуля, теперь он - достойный боец. Но от стационарного обучения он не отказался и без проблем сдает экзамены.

Студент Винницкого технического университета, а сейчас еще - и десантник Михаил Копытко доклад для дипломной работы подготовил на картонной коробке, ведь в блиндаже другой бумаги не было. Преподаватели, увидев, в каких условиях он "защищается", хотели поставить оценку автоматом, но выпускник сдал экзамен на 4.

Преподаватели надеются, что все их студенты вернутся домой живыми, ведь за ними - будущее и развитие нашей страны.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный просил разрешить выезд за границу для украинских студентов.

Вас также могут заинтересовать новости: