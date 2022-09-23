С начала полномасштабной войны с Россией многие украинцы оказались без жилья и транспорта. Поиски нового дома и людей, которые могут помочь уехать с оккупированных регионов, особо актуальны. Для этого и существует волонтерское движение.
Кто такие волонтеры?
Волонтерское движение в Украине развито с 2014 года, когда Россия вторглась на Донбасс и в Крым. В настоящее время волонтеров можно найти в соцсетях, спросить совета у знакомых, также о них пишут в СМИ.
Чем занимаются волонтеры
Волонтеры занимаются не только обеспечением едой, вещами первой необходимости, но и помогают с эвакуацией, оказанием информационной поддержки, спасением животных. К добровольцам также могут обращаться люди преклонного возраста, которые оказались на временно захваченных Россией территориях без поддержки родных и близких.
Как найти волонтеров: актуальные контакты
Прежде всего надо интересоваться официальными страницами украинских компаний. Например в Telegram "Укрзалізниця" размещают актуальные рейсы поездов, ведь ж/д-сообщение на сегодня работает с трудом из-за постоянных угроз ракетных ударов.
Объявления об эвакуации размещают и в Telegram UKRAINE NOW. На страницах глав ОВА регионов публикують адреса оборудованных бомбоубежищ.
Инструкции по выживанию, по оказанию первой помощи раненым размещены в WhatsApp боте ГСЧС.
По гуманитарным вопросам (например, проблемы с водоснабжением, повреждения инфраструктуры и т.д.) можно обратиться на горячую линию Кабмина 1545 (в Украине) и 38 044 284 19 15 (из-за рубежа).
Волонтеры Харькова открыли единую телефонную линию для помощи местным жителям: 067 93 68 546. Жители восточных регионов могут обращаться к благотворительной организации "Восток SOS".
Для защитников и родственников военных создали единую платформу по сбору амуниции и другого воинского снаряжения "People for UA".
Найти жилье вы можете и онлайн. С этой целью волонтеры создали сервис "Убежище".
Наличие препаратов можно проверять на портале Tabletki. МОЗ Украины по номеру 0 800 60 20 19 продолжает принимать звонки от граждан, касающиеся критических потребностей. Отдельно специалистами создана база по наличию инсулина.
Получить психологическую помощь можно в чат-боте friend_first_aid_bot.
На сервисе "Допомагай" можно найти бесплатное жилье в Украине и за границей. Это касается и граждан, желающих поделиться домом с беженцами.
Куда пойти работать волонтером
Если у вас есть силы, желание и ресурсы, вы сами можете стать волонтером. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Украинской волонтерской группы.