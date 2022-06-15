Десятки тысяч российских военных были ликвидированы в Украине, но РФ старается скрывать эти потери.

Сначала Россия не признавала их смертей и бросала трупы своих солдат в Украине. Потом начала хоронить своих героев в коврах и коробках из овощей. А теперь и вовсе решила стереть имена уничтоженных из истории, удалив страницы памяти.

Журналисты программы "Гроші" рассказали, почему количество ликвидированных в Украине российских военных тщательно скрывается и за что на самом деле они погибают.

В начале полномасштабной войны официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что российская армия не несет потерь в Украине. Но об обратном говорили трупы солдат РФ по всей Украине. Как свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, командование просто не забирало трупы солдат. Поэтому украинцам приходилось хоронить их в украинской земле в траншеях.

"Но вот что странно: почему матери российских солдат не трубили, что их сыновья не выходят на связь? Ответ прост: за молчание им заплатили", - говорится в сюжете.

Отмечается, что идти защищать родину россиян призывает даже церковь. А тех священников, которые несогласны с тем, что "война священна", отправляют за решетку.

Российских солдат отправляют пачками на войну в Украину, а потом закапывают, как скотину. Дальше - больше: вообще скрывают имена погибших, словно этого солдата никогда не было.

"Однако количество убитых в Украине выросло настолько, что Путину пришлось признать часть потерь и, конечно же, громко назвать их героями и посмертно наградить орденами", - подчеркнули "Гроші".

Как сообщалось, украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова.

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