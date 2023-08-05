"Кадыровцы" размещаются на второй линии либо в населенных пунктах, за первой линией, однако это не мешает ВСУ наносить по ним удары.

Боевиков подразделения "Ахмат" перебросили на бахмутское направление, однако украинские бойцы быстро разобрались с ними, нанеся крупные потери. О том, как ВСУ расправляются с "кадыровцами", рассказал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"Действительно сюда перебросили напротив нас подразделения "Ахмата", но они не успели даже выйти на передний край на линию соприкосновения, как мы уже нанесли по ним удары и они понесли потери", - рассказал Жорин.

Тем не менее, он отметил, что некоторые части этих подразделений продолжают оставаться под Бахмутом, однако не непосредственно на передней линии, а на второй линии либо в населенных пунктах, за первой линией.

Однако это не мешает ВСУ наносить по ним удары и уничтожать их

"Таким образом они здесь есть, работают они здесь неактивно, но при этом погибают", - отметил Жорин.

Он рассказал, что "кадыровцам" тут очень не нравится и они просят у командования перевести их другое направление, где будет полегче.

"Им очень нравится находиться на территории рф где они занимают позицию хозяина... А тут приходится воевать и умирать и это им уже не очень нравится", - подчеркнул майор ВСУ.

Кадыровцы под Бахмутом - что известно

11 июля генерал армии Украины Николай Маломуж сообщил, что Россия пытается удержать Бахмут силами "кадыровцев", по мнению экспертов, их перебрасывают из-под Марьинки.

Позже спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявлял, что "кадыровцы" замечены в районе Клещеевки и на Сватовском направлении.

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