Боевиков подразделения "Ахмат" перебросили на бахмутское направление, однако украинские бойцы быстро разобрались с ними, нанеся крупные потери. О том, как ВСУ расправляются с "кадыровцами", рассказал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.
"Действительно сюда перебросили напротив нас подразделения "Ахмата", но они не успели даже выйти на передний край на линию соприкосновения, как мы уже нанесли по ним удары и они понесли потери", - рассказал Жорин.
Тем не менее, он отметил, что некоторые части этих подразделений продолжают оставаться под Бахмутом, однако не непосредственно на передней линии, а на второй линии либо в населенных пунктах, за первой линией.
Однако это не мешает ВСУ наносить по ним удары и уничтожать их
"Таким образом они здесь есть, работают они здесь неактивно, но при этом погибают", - отметил Жорин.
Он рассказал, что "кадыровцам" тут очень не нравится и они просят у командования перевести их другое направление, где будет полегче.
"Им очень нравится находиться на территории рф где они занимают позицию хозяина... А тут приходится воевать и умирать и это им уже не очень нравится", - подчеркнул майор ВСУ.
Кадыровцы под Бахмутом - что известно
11 июля генерал армии Украины Николай Маломуж сообщил, что Россия пытается удержать Бахмут силами "кадыровцев", по мнению экспертов, их перебрасывают из-под Марьинки.
Позже спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявлял, что "кадыровцы" замечены в районе Клещеевки и на Сватовском направлении.