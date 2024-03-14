Украинской стороне нужно строить фортификационные сооружения по всей линии фронта, отметил офицер ВСУ.

В Украине идет полномасштабная война, и РФ долго готовилась к тому, чтобы одновременно осуществлять давление по разным направлениям.

Противники на данном этапе войны преимущественно проводят наступательные действия, а украинские воины находятся в активной обороне, поэтому одним из приоритетных и, к сожалению, проблемных является вопрос фортификаций, написал бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин (позывной "Мосе") в Telegram.

"Давление по разным направлениям одновременно - это к чему Россия долго готовилась, собирала силы. Соответственно и нам нужно реагировать на эти условия", - отметил он. Защитник нашего государства добавил, что фортификационные сооружения необходимо строить по всей линии фронта, а не только в самых активных точках.

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Россияне осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля 2022 года, но фактически война с россиянами началась еще в начале 2014 года - тогда РФ оккупировала Крым и вторглась на часть Донбасса.

Вечером 13 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки между нашими воинами и россиянами произошло 70 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что враг атаковал почти на всех направлениях фронта. В частности, "горячо" было на Авдеевском направлении.

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, полковник ВСУ Эмиль Ишкулов говорил, что россияне имели преимущество в FPV-дронах, поэтому воинам было тяжело донести стройматериалы, необходимые для обустройства позиций.

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