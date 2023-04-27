Также в Покровской терргромаде поврежден газопровод.

На Днепропетровщине из-за российского обстрела здания сельскохозяйственного предприятия погибли около 700 домашних птиц. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Никопольский район снова под вражеским огнем. В течение дня российские оккупанты четыре раза обстреляли район из тяжелой артиллерии и РСЗО, а именно – Покровскую и Марганецкую громады", - отметил он.

По словам Лукашука, люди не пострадали.

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"В Покровской ТГ в результате атаки изуродован газопровод и здание сельскохозяйственного предприятия. Из-за обстрелов погибли около семи сотен домашних птиц", - рассказал председатель облсовета.

Обстрелы Днепропетровщины - последние новости

Российские оккупанты систематически обстреляют Никопольский район Днепропетровщины. В частности, 25 апреля под вечер враг открыл огонь из тяжелой артиллерии по марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины-64 и 77 лет.

Также в городе повреждены два админздания, а разрушениям подверглись восемь частных домов и пяти - и двухэтажка.

Кроме того, в результате обстрела уничтожены две хозяйственные постройки, 12 - изуродованы, повреждены газопровод и линии электропередач.

А в Никополе из-за вражеских обстрелов повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и машины.

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