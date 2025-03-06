Отметил, что полностью заменить американские разведданные не получится, но теоретически есть вариант покупать их у Китая.

В Украине могут возникнуть проблемы не только из-за прекращения предоставления США Украине разведывательных данных, но и из-за отключения от программного обеспечения. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Суспільне, Новини".

"Сейчас под огромным вопросом, что у нас с программным обеспечением - софтом. Не является большой тайной, что американское оборудование очень технологичное - это не советский ЗИЛ... А могут ли нас отсоединить от софта, от тех навигационных карт, которые используются. Сегодня были разговоры о "HIMARS", что мы его не можем загружать картами. Возникает вопрос: "Можем ли мы теперь F-16 использовать?". Или они превратились просто в тыкву и многотонной грудой металла стоят где-то на тайных взлетных площадках и мы их просто не можем использовать. Это действительно большой риторический вопрос", - сказал Ступак.

Он отметил, что заменить американские мощности по разведывательным данным будет очень сложно с помощью Франции и других стран.

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"Полностью не получится", - отметил он. По его словам, американцы последние 70 лет делали акцент именно на техническую разведку, то есть не на человеческую - когда человек проникает похищает флешку, бумаги сфотографировал и убежал. При этом добавил, что не делался в США акцент на агентурной разведке, как это делалось в СССР, а позже в России. "Американцы, больше как европейцы, делали акцент на разнообразные технические "примочки". Начиная с 50-х годов прошлого века это - спутники, перехват телефонных- и радио разговоров. Поэтому заменить американские мощности будет действительно очень сложно", - подчеркнул Ступак.

В то же время он предполагает, что Украина через другие страны могла бы покупать за деньги разведывательные данные у Китая. "Если не будет каких-то политических запретов, запретов или ограничений, то очень реалистичный технический вариант, чтобы получать разведданные у Китая", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад Пригожин со своими "вагнеровцами" пытался захватить Бахмут и у них не было разведанных - спутниковых снимков украинских позиций, поэтому они обращались к китайским компаниям, которые имеют большое количество спутников на орбите и за деньги "просто и банально покупали эти разведданные". "Технически и теоретически Украина может обращаться к китайским компаниям и за деньги, например, Бельгии, Нидерландов, Канады может покупать эти разведданные. Технически это возможно, но здесь вопрос политический - согласится ли Китай и предоставит разрешение своим компаниям, сказав, что неважно от кого деньги получить",- отметил Ступак.

США прекратили помощь Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине.

В то же время издание Sky News со ссылкой на украинский источник пишет, что

США приостановили передачу Украине разведданных, которые могут помочь атакам вглубь территорий РФ.

Отмечалось, что обмен разведданными между Украиной и США не прекращен полностью.

По словам источника, это "выборочный" шаг, который означает, что Киев продолжит получать данные для атаки российских войск на временно оккупированных Россией украинских территориях.

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