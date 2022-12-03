Возобновление производства невозможно, поскольку все технические и технологические линии давно потеряны, отметил обозреватель.

Производство истребителей МиГ в России давно мертво, вовлеченные в этот процесс специалисты выживают за счет ремонтных работ старых моделей, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. При этом ряд из них уже даже непригоден к ремонту.

Комментируя недавнюю новость о том, что в Приморье разбился российский МиГ-31, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что "каждая такая потеря для россиян – невозвратная и подчеркивающая их позорное положение страны, устраивающей пиар на авиации, но не способной строить новые истребители определенного типа".

"Российская авиация потеряла не возобновляемую боевую единицу. На сегодняшний день в России отсутствует производство МиГ-31. Отсутствует оно с 1994 года и возобновление его невозможно, поскольку все технические и технологические линии давно потеряны. Именно поэтому потеря данного истребителя куда более болезненная, чем потеря Су-30 или Су-34 или даже Су-35", – уверен эксперт.

При этом он добавил, что данная потеря раскрывает и другой аспект: производство МиГ-29 сейчас так же приостановлено из-за отсутствия соответствующих возможностей, а широко разрекламированных МиГ-35 (модернизированный МиГ-29) с 2007 года выпустили лишь шесть единиц.

Как известно, истребители МиГ-31 способны переносить и запускать гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал".

В России разбился истребитель МиГ-31: что сообщалось

Как писал УНИАН, 2 декабря в России в Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Самолет потерпел крушение сразу после вылета.

По данным росСМИ, МиГ-31 упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж истребителя успел катапультироваться.