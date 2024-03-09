Лысак уточнил, что из-за атаки РФ погиб 16-летний украинец.

День 9 марта начался трагически для еще одного украинца: из-за атаки России в Днепропетровской области погиб совсем молодой парень - в возрасте 16 лет.

Его убило артиллерийским обстрелом, сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Еще один украинец в возрасте 22 лет, в больнице. "Тяжелый", - уточнил он.

По словам чиновника, "прилет" пришелся по Червоногригорьевской громаде, что на Никопольщине, этим утром - оккупанты артобстрелом накрыли жилые дома. Среди важного - также повреждена линия электропередач.

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"Террористы... Убили ни в чем не повинного юношу. Искалечили жизнь еще одной семье. Ярость...", - прокомментировал Лысак.

Последствия ночной атаки России

Утром Воздушные силы ВС Украины уточнили, что враг запустил в направлении Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей 15 дронов "Шахед". Украинские защитники сбили ночью 12 целей. Пуски осуществлялись из стандартных плацдармов: мыс Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск (Россия).

Также российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Новая атака пришлась на утро. В Силах обороны юга Украины уточнили, что боеголовку сбросил самолет тактической авиации, который зафиксировали утром в акватории Черного моря. Речь идет о ракете типа Х-31.

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