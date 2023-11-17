Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что российские оккупанты применяют самолеты А-50 с первых дней войны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно сообщения британской разведки об ускорении Россией интеграции своих самолетов А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400, а также возможного размещения оккупантами этих самолетов ближе к линии фронта.

"А-50 применяют оккупанты с первых дней войны. И на севере, а сейчас – чаще в акватории обоих морей. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения... Его задача и заключается в том, чтобы обнаруживать: он поднимается высоко, чем выше поднимается самолет, тем дальше он может видеть вглубь нашего государства все воздушные цели", - пояснил Игнат.

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Он добавил, что не знает, как работу этого самолета можно совместить с С-400. "Это командный пункт, пункт управления фактически в воздухе, который обеспечивает информацией российские войска... Он это уже делает с первых дней войны", - отметил спикер.

Истребители F-16 для Украины

Ранее Министерство обороны Британии в своем ежедневном разведывательном обзоре о войне в Украине сообщило, что Россия обеспокоенно готовится к поставкам западных истребителей Украине. Поэтому сейчас оккупанты ускорили интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и ЗРК С-400.

Отмечается, что Россия, вероятно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего ЗРК дальнего действия SA-21 (C-400). Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета.

Кроме того, британская разведка считает, что Россия может пойти на большой риск и разместить самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.

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