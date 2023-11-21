Он отмечает, что по этому вопросу проводится работа в профильных министерствах и ведомствах.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат относительно идеи избежания длительных воздушных тревог из-за российских МиГов отмечает, что специалисты ищут путь для этого.

"Насколько я знаю, проводится работа в профильных министерствах и ведомствах. Руководители и руководство, и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопросы ответственности, вопросы безопасности, вопросы человеческой жизни", - отметил Игнат во время брифинга, отвечая на вопрос о поручении президента по поиску решения реагирования на российские МиГи.

Так, добавил он, нужно найти механизм, удовлетворительное решение, ведь люди хотят понимать, как это все будет происходить. Представитель отметил, что многочасовые перелеты вражеских МиГов блокируют жизнедеятельность государства, экономику и образование. Поэтому это беспокоит общество.

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"Каким будет это решение, - надо дождаться, чтобы оно было принято. Воздушные силы будут обеспечивать и в дальнейшем, предоставлять информацию по опасностям. А также будем информировать, как это мы делаем, в публичном пространстве, в Тelegram-канале и на других наших ресурсах", - сказал Игнат.

Российский террор Украины - последние новости

В последние месяцы российские оккупанты "терроризируют" Украину частыми взлетами самолетов МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, враг дозаправляет самолеты в воздухе, что увеличивает продолжительность воздушной тревоги в Украине на несколько часов и фактически парализует работу большинства учреждений и организаций.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать решение, с помощью которого удастся избежать долговременных тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Он отметил, что поручил Министерству обороны, Генеральному штабу ВСУ и Кабинету министров предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы.

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