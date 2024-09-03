Речь идет об использовании газа в украинских окопах, которому можно противостоять с помощью британского оборудования, отметил Бреттон-Гордон.

Изнурительная позиционная война на восточном фронте в Украине сталкивается с "новым молчаливым убийцей" - газом. Именно он позволил российским захватчикам добиться успехов в районе Часового Яра и Бахмута в начале года, а также в районе Покровска сегодня. Как пишет в колонке на The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, использованию газа в украинских окопах можно противостоять с помощью британского оборудования.

"Вряд ли это новая форма войны, именно газ вывел из тупика позиционную войну в апреле 1915 года, когда немцы применили хлор против ничего не подозревающих и неподготовленных союзных войск, которым пришлось развернуться и бежать. Результаты те же в Украине более 100 лет спустя", - отметил он.

Указывается, что до января 2024 года украинские военные сообщили всего о 600 случаях применения газа на всех фронтах с февраля 2022 года, однако, с тех пор это число возросло примерно до 4000.

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"Некоторые подразделения подвергаются атакам с применением газа 2–3 раза в день, обычно газа CS или хлорпикрина. Последний был разработан во время Первой мировой войны как химическое оружие для выведения из строя солдат в окопах. Оба являются незаконными в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993-го года, которую подписали Россия и Украина", - добавил Бреттон-Гордон.

По его совам, в "мясорубке" позиционной войны на Донбассе российские войска добиваются устойчивого прогресса благодаря этому методу:

"Беспилотники сбрасывают газовые баллончики над окопами, газы сильно затрудняют дыхание и вызывают рвоту. Без маски единственный способ смягчить атаки - уйти от газа. После того, как солдаты покидают окопы, беспилотники-разведчики направляют по ним артиллерийский огонь и ударные БПЛА".

По мнению автора, Организация Объединенных Наций должна привлечь Кремль к ответственности за эти зарегистрированные преступления в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, а также Женевскими конвенциями. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также должна немедленно направить группу для расследования и документирования этих атак.

Также, как добавил полковник, должна быть решена проблема оснащения украинских военных качественными противогазами, с чем может помочь правительство Великобритании.

"Великобритания является крупнейшим и лучшим производителем респираторов на планете, полностью удовлетворяя потребности Министерства обороны США, Министерства обороны Великобритании и большинства стран НАТО. Эту нелетальную помощь должно быть намного проще и быстрее санкционировать, чем некоторые из разрешений на летальное нацеливание, которые президент Зеленский так срочно запрашивает. Нельзя терять времени", - акцентировал полковник.

Россия применяет газ на войне в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применяет запрещенное химоружие, в частности газ хлорпикрин - в боях по всей линии фронта в Украине, с целью ослабить способность украинских войск защищать укрепленные позиции и даже заставить их отступить.

Отмечалось, что использование Россией запрещенного химоружия на поле боя становится все более частым, поскольку Москва наращивает наступление.

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