Ситуация в Херсоне напряженная из-за временной оккупации города Россией.

Российские военные оккупировали Херсон, ситуация в городе и области неспокойная.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Херсоне и области 13 мая на фоне полномасштабного вторжения РФ:

Ранее городской голова Игорь Колыхаев сообщил, что более 40% жителей временно оккупированного русскими Херсона покинули город, другие граждане объединяются и поддерживают друг друга.

02:55 На улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни.

00:10 В селе Большая Александровка Херсонской области ВСУ нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов РФ

Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.

Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и крупного запаса ракет удалось ликвидировать около 70 человек личного состава российской армии.

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