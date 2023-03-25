Главное управление разведки Министерства обороны Украины поздравило белорусскую нацию с праздником Дня Воли, которое белорусы отмечают 25 марта.
Как указало ведомство в своем Telegram, "воля" - это общая ценность украинской и белорусской нации.
"Воля - наша общая ценность. Поэтому и победа, которую ми одердим над московитами, будет общей. Украина всегда будет рядом как надежный добрый друг и вежливый сосед. Вместе, говорят, легче", - говорится в публикации.
В ГУР отметили, что ровно год назад бойцы батальона имени Кастуся Калиновского присоединились к ВСУ и дали клятву отвоевать свободу для своих соотечественников в Беларуси.
Разведчики Украины пожелали белорусам как можно скорее уничтожить вместе с украинцами российскую "империю зла" и начать новую страницу в партнерских отношениях между Киевом и Минском.
День Воли - это неофициальный национальный праздник, приуроченный к годовщине возникновения первого национального белорусского государства (Белорусской Народной Республики) 25 марта 1918 года.
Полк имени Кастуся Калиновского - главные факты
Напомним, что полк имени Кастуся Калиновского - это добровольческое формирование, которое образовалось в феврале 2022 года во время вторжения РФ в Украину. Тогда бойцы Беларуси во время возможного вторжения россиян в Киев дали присягу защищать город и украинские территории от оккупантов.
Изначально батальон был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников организации "Белый легион", "Молодой Фронт", "Молодежный блок", а также других граждан Беларуси, которые находились на территории Украины во время российского вторжения. Уже 21 мая 2022 года батальон расширился до статуса полка. Сейчас формирование состоит примерно из тысячи человек.