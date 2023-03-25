Ровно год назад бойцы батальона имени Кастуся Калиновского присоединились к рядам ВСУ и начали собственную борьбу за свободу белорусской нации.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины поздравило белорусскую нацию с праздником Дня Воли, которое белорусы отмечают 25 марта.

Как указало ведомство в своем Telegram, "воля" - это общая ценность украинской и белорусской нации.

"Воля - наша общая ценность. Поэтому и победа, которую ми одердим над московитами, будет общей. Украина всегда будет рядом как надежный добрый друг и вежливый сосед. Вместе, говорят, легче", - говорится в публикации.

В ГУР отметили, что ровно год назад бойцы батальона имени Кастуся Калиновского присоединились к ВСУ и дали клятву отвоевать свободу для своих соотечественников в Беларуси.

Разведчики Украины пожелали белорусам как можно скорее уничтожить вместе с украинцами российскую "империю зла" и начать новую страницу в партнерских отношениях между Киевом и Минском.

День Воли - это неофициальный национальный праздник, приуроченный к годовщине возникновения первого национального белорусского государства (Белорусской Народной Республики) 25 марта 1918 года.

Полк имени Кастуся Калиновского - главные факты

Напомним, что полк имени Кастуся Калиновского - это добровольческое формирование, которое образовалось в феврале 2022 года во время вторжения РФ в Украину. Тогда бойцы Беларуси во время возможного вторжения россиян в Киев дали присягу защищать город и украинские территории от оккупантов.

Изначально батальон был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников организации "Белый легион", "Молодой Фронт", "Молодежный блок", а также других граждан Беларуси, которые находились на территории Украины во время российского вторжения. Уже 21 мая 2022 года батальон расширился до статуса полка. Сейчас формирование состоит примерно из тысячи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: