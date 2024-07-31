Он не является эффективным, говорят военные.

На Харьковском направлении российские захватчики используют для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами охотничьи ружья.

Об этом в комментарии Общественному рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев. По его словам, оккупанты массово задействуют этот метод в Глубоком, где активно работают украинские БПЛА.

"Своими средствами РЭБ они не могут их подавить, и поэтому используют такой "дедовский метод", как охотничьи ружья. Дрон летит очень быстро и по непрогнозируемой траектории. Поэтому сбить его с помощью охотничьего ружья... Дальность выстрелов у него 70 метров. И если оно двуствольное, то два выстрела. Я не считаю, что это способ является эффективным каким-то ноу-хау", - пояснил он. Видео дня

Военный отметил, что большое количество оккупантов боятся украинских дронов и отказываются выходить на боевое задание. Российское командование нашло "выход" - им выдали ружья, заверив, что это их защитит.

Потери России в Украине

По данным украинского Генштаба, с 24 февраля 2022 года российские войска потеряли на территории Украины около 577 060 солдат.

Также захватническая армия ежедневно теряет технику и различное вооружение. Так, с начала полномасштабной войны уничтожено более восьми тысяч танков, более 16 тысяч артиллерийских систем и 906 средств противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: