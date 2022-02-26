Украина должна получить 400 противотанковых гранатометов.

Германия впервые разрешила поставки вооружения в Украину, которое поступит из Нидерландов.

Как сообщает издание Politico, до сих пор Германия придерживалась долговременной практики блокирования возможности передачи летального оружия в зоны конфликтов.

В частности, как сообщили два чиновника Евросоюза, Германия разрешила Нидерландам отправить в Украину 400 противотанковых гранатометов.

Это решение является резким изменением в оборонной политике Берлина на фоне давления ЕС и союзников по НАТО.

Решение Германии было принято в то время, когда много западных союзников отправляют в Украину все больше оружия, боеприпасов и даже системы противовоздушной обороны.

Также отмечается, что эти изменения могут способствовать резкому увеличению объемов военной помощи Украине от европейцев, поскольку большое количество вооружения и боеприпасов на континенте по крайней мере частично изготовлены в Германии, что дает Берлину правовой контроль над передачей этого вооружения.

Вместе с тем разрешение Берлина на поставку Украине гранатометов не означает, что все такие запросы будут одобрены. В каждом случае принимается отдельное решение.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.

Однако глава МИД Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

Также, как заявлял министр обороны Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке), и Украина просит прекратить эти действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинские дипломаты продолжат убеждать власти Германии предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.