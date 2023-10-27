Корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты.

В оккупированном Крыму подорвался новейший российский противоминный корабль "Владимир Козицкий", сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

По словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где перед этим медленно "нарезал круги" последние несколько дней. Сообщают, что из машинного отделения повалил дым. Позже к кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.

"Задача этого новейшего разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" – поиск морских мин на дне. Судя по всему, он нашел, что искал", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что катера проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя осадка – 1,6 м. Суда оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Вчера жители центра Севастополя и Северной стороны города сообщали о мощной вибрации в домах, причем звука взрыва слышно не было.

Флот РФ в Крыму

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что после серии ударов и нескольких украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму российские оккупанты на полуострове почувствовали значительную угрозу. Поэтому россияне перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ.

Позже в ВМС ВСУ заявляли, что вблизи берегов временно оккупированного Крыма базируется две трети от общего количества корабельного и судового состава Черноморского флота РФ. Из них в Севастополе сейчас находится примерно 65 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Вас также могут заинтересовать новости: