Украинский оператор беспилотника эффектно уничтожил российские мины, разбросанные на пути Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Телеграм-канал "Реальная война", оператор БпЛА зафиксировал три вражеские наземные мины и решил их ликвидировать. Воин сбросил гранату на одну из мин, взрывчатка сдетонировала вместе с минами.
"Филигранная работа оператора БПЛА. Миссия с вертолетиком в GTA была не напрасна", - прокомментировал канал.
Мины на фронте
Как сообщал УНИАН, перед началом контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров. Это замедляет продвижение войск, потому что территории перед вражескими укреплениями плотно заминированы.
Солдаты говорят, что длительная подготовка к контрнаступательной операции также дала время противнику – русские успели плотно заминировать территорию.
Установленные захватчиками мины выявили уязвимость бронетранспортеров и танков. Речь идет также об американских Bradley и немецких танках Leopard, которые называли ключевыми для деоккупации украинских территорий.