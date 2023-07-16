Наземные цели были зафиксированы с воздуха и атакованы взрывчаткой.

Украинский оператор беспилотника эффектно уничтожил российские мины, разбросанные на пути Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Телеграм-канал "Реальная война", оператор БпЛА зафиксировал три вражеские наземные мины и решил их ликвидировать. Воин сбросил гранату на одну из мин, взрывчатка сдетонировала вместе с минами.

"Филигранная работа оператора БПЛА. Миссия с вертолетиком в GTA была не напрасна", - прокомментировал канал.

Мины на фронте

Как сообщал УНИАН, перед началом контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров. Это замедляет продвижение войск, потому что территории перед вражескими укреплениями плотно заминированы.

Солдаты говорят, что длительная подготовка к контрнаступательной операции также дала время противнику – русские успели плотно заминировать территорию.

Установленные захватчиками мины выявили уязвимость бронетранспортеров и танков. Речь идет также об американских Bradley и немецких танках Leopard, которые называли ключевыми для деоккупации украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: