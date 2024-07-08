Накануне о работе в этом направлении рассказал Владимир Зеленский.

В ближайшее время Украина представит морскую доктрину, которая будет содержать концепцию развития военно-морских сил, в том числе и наличие полноценных кораблей, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Надо понимать, что корабли различных сил, в том числе и корветы, который сейчас произведен в Турции - это "Иван Мазепа" - это вопрос дальнейшей перспективы по двум причинам. Во-первых, техническая причина - Турция не открывает Босфор для прохода военных кораблей в Украину. Так же не открывает и для российских кораблей - они действуют здесь обоюдно. Второй момент, что вопрос поставки, закупки или производства этих кораблей, или же поставки кораблей от других стран - они будут это делать, есть это у них в планах, но это вопрос перспективы", - пояснил Мусиенко.

В частности, эксперт пояснил, что вопрос развития украинского флота - это работа на перспективу. Зато сейчас Украина ориентируется на другие элементы работы в море.

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"Безопасность в Черном море гарантируют противокорабельные ракеты, авиация различных типов, в том числе БПЛА и надводные дроны, которые сделали мощный рывок. И пока у нас не хватает кораблей различных типов, дроны выполняют эти задачи. Но внимание Британии, Нидерландов и США очень серьезное к Черному морю и это свидетельствует о том, что они в этом плане нас не оставят, просто надо некоторое время", - отметил Мусиенко.

Российско-украинская война в море: что известно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с новыми министром обороны и иностранных дел Нидерландов, а также министром обороны Британии. Во время встречи стороны, в частности, обсуждали укрепление украинского флота и сотрудничество в этом направлении с Британией и Нидерландами.

Тем временем оккупанты придумали новый способ выслеживать украинские морские дроны. В частности, российские оккупанты для разведки и отслеживания украинских безэкипажных катеров-камикадзе планируют использовать беспилотники вертолетного типа ВТ-30Е от "Радар ммс".

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