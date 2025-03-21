Возможными такие удары делает полная неспособность российской ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших беспилотников.

Атака беспилотников на аэродром Энгельс в России, уже третья за 10 недель, демонстрирует успешную украинскую стратегию по избежанию российских ударов – "легче предотвратить, чем отразить".

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, подобную стратегию использовали американцы в Ираке и Афганистане. Чтобы предотвратить засады с придорожными бомбами, они научились опережать проблему и выслеживать людей, которые изготавливали и распространяли бомбы.

"Они стремились оказаться "левее" атаки по временной шкале слева направо. Пытаясь перехватить российские бомбы, ракеты и беспилотники в моменты перед тем, как они ударят — отчасти из-за нехватки лучших американских и европейских ракет ПВО — украинцы также целятся "левее", - отмечает Акс.

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В чем секрет успеха?

При этом Акс отмечает, что возможными такие упреждающие удары Украины делает полная неспособность российской ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших беспилотников.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, был замечен низко летящим над Саратовом непосредственно перед или после взрыва Энгельса. PD-1 мог доставить небольшую взрывчатую полезную нагрузку в рамках удара. Или он мог вести наблюдение в интересах экипажей ударных беспилотников. В любом случае, он беспрепятственно пролетел над одной из важнейших баз российских ВВС", - отмечает он.

Пробелы в российской и украинской ПВО — это нерассказанная история, стоящая за продолжающимися бомбардировками Россией украинских городов и рейдами украинских беспилотников, указывает эксперт.

Украина имеет всего шесть ЗРК Patriot и две батареи SAMP/T, и не может с их помощью защитить все свои населенные пункты. Так что у нее нет выбора, кроме как нацеливаться на топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков, отмечает Акс, подчеркивая, что "налеты на авиабазы ​​успешны лишь настолько, насколько безуспешна собственная российская ПВО".

Атака на Энгельс - новости

20 марта в районе аэродрома "Энгельс" прогремели мощные взрывы. В сети публиковали кадры столбов дыма по направлению аэропорта. Факт детонации впоследствии подтвердили и в РФ.

В СМИ писали, что под удар попал склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Известно, что детонация боеприпасов продолжалась несколько часов. При этом, как отмечал авиационный эксперт Константин Криволап, на аэродроме россияне могли хранить десятки ракет.

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