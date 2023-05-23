Сбитие самолета стало для россиян неожиданностью.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, каким оружием на Херсонщине сбит российский истребитель Су-35.

Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение он высказал во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса. Эксперт отметил, что опирается, в том числе на западные источники.

По его словам, российский Су-35 достаточно свободно чувствовал себя в небе. Поэтому историю с его сбитием можно сравнить с судьбой крейсера "Москва", который до определенного времени вольготно чувствовал себя в Черном море, пока в прошлом году его не затопили.

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Эксперт подчеркнул, что российская авиация, действуя в районе украинских границ, наносит большой урон, в частности, сбрасывая мощные управляемые бомбы, весом от 0,5 тонн до 1,5 тонн.

"У нас есть возможности, они (противник – УНИАН) на это не рассчитывали. На мой взгляд, сработали зенитно-ракетные комплексы средней, большой дальности", - сказал Романенко.

По его мнению, после изучения вражеской тактики с основы была задействована система советских времен С-300, франко-итальянское ПВО SAMP/T Mamba или Patriot, которую Украине предоставляют США, Германия и Нидерланды.

Если речь идет об ЗРК Patriot, например, из Нидерландов, то это модификация PAC-2, если об американской системе, то это - РАС-3, которыми уже сбивали в Украине российскую ракету "Кинжал".

В то же время эксперт отметил, что с Patriot есть определенные нюансы со скоростью развертывания-сворачивания, а самоходную С-300 можно оперативно "собрать". Сейчас украинские специалисты работают над вопросом мобильности различных ЗРК, потому что враг на них постоянно охотится, особенно - на Patriot и SAMP/T.

Сбивание истребителя Су-35 - детали

Напомним, поздно вечером 21 мая украинские военные сбили российский истребитель Су-35. Событие произошло на Херсонщине - самолет уничтожили, когда он находился над территориальными водами Украины.