Он прогнозирует, что ближайшие несколько ночей враг продолжит терроризировать украинские города.

На третью ночь террора российские оккупанты использовали меньшее количество средств поражения, чем на 19 июля, но с новой номенклатурой - "Искандер-К".

Об этом сказал военно-политический обозеватель Александр Коваленко.

Удар на 20 июля представлял собой задействование и сбитие:

Видео дня

7/0 – П-800 "Оникс"

4/0 – Х-22

3/2 – КРМБ "Калибр"

5/3 – "Искандер-К"

19/13 - Shahed-136

"Было задействовано в общей сложности 38 средств поражения. На 19 июля было задействовано 63 средства поражения", - обратил внимание эксперт.

"Меня продолжает волновать вопрос, почему когда оккупанты применяют ДЭПЛ пр. 636.6 "Варшавянка", они запускают 3 ракеты, а не 4, ведь пусковые этих подводных лодок рассчитаны на 4 ракеты?... Похоже россияне на одной из своих ДЭПЛ имеют неисправную пусковую, поэтому запускают по 3 ракеты вместо 4", - допустил аналитик.

Также Коваленко отметил, что примечательно применение аэробаллистических ракет Искандер-К, пуск которых осуществляется с суши и перехват которых возможен в определенной фазе полета. "Их появление в номенклатуре обстрелов явно обусловлено нехваткой одной из компонент поражения", - констатировал эксперт.

"Не совсем понятен и смысл пуска 7 ракет П-800 "Оникс", ведь, зачастую, это парный пуск, то есть, либо 6, либо 8. Одна ракета или не стартовала, или, что-то во время пуска пошло не так?", - отметил аналитик.

Коваленко сделал вывод, что российские ракетные удары по Украине не просто спланированы, а расписаны по ночам. "Ближайшие ночи явно не будут для Одессы, Николаева и прочих портовых городов спокойными. Если даже не настолько массированные ракетные удары, как на 19 июля, то налеты дронами, россия сможет некоторое время держать на уровне террора", - подытожил Коваленко.

Ракетный удар по Украине

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали южную часть Украины. Они запустили крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Попадания были зафиксированы в Одессе и Николаеве.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. В частности 7 крылатых ракет "Оникс" были выпущены с берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму.

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