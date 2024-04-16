Черник отметил, что россияне сейчас не могут строить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Военный эксперт-полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник объяснил, что означает для россиян потеря радарной системы дальнего радиуса действия "Небо-У". В эфире телемарафона Единых новостей Черник, комментируя информацию о поражении вражеской системы, подчеркнул, что "Небо-У" - редкая и дорогостоящая машина, которая помогает врагу наводить ракеты на цель с помощью радиолуча.

"Кстати Х-59 и Х-69 как раз и наводятся радиолучем. На Су-34 есть второй пилот - тот, который управляет оружием и должен довести ракету до цели. И эти станции как раз помогают им это сделать. Если действительно подтвердится, что именно такую машину "отминусовали" - это невероятно редкая машина, она стоит 100 млн долларов - для них это очень большие деньги. И построить следующую такую же, особенно учитывая, что стоимость электроники существенно возрастает, им будет невероятно трудно. Если и смогут, поэтому понимаем, что средства откуда-то придется отрывать, а это общее давление на их экономику", - пояснил Черник.

Он также отметил, что россияне сейчас не могут строить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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"Мы как минимум две уничтожили, одну - повредили. Если 3-4-5 у них есть в рабочем состоянии - то это для них хорошо. Но и эта машина, как и радар "Небо-У" эффективно подсвечивала цели. Но им надо подходить на расстояние 200-300 км к этим целям. А мы показали, что это уже не является для нас чем-то фантастическим, чтобы побороться с этой машиной. А как появится F-16, то философия воздушного боя точно изменится", - отметил Черник.

Поражение системы "Небо-У": что известно

Сегодня в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о поражении российской радарной системы дальнего радиуса действия "Небо-У" стоимостью $100 млн, которая контролировала воздушное пространство на 700 км вглубь Украины. "Небо-У" помогала врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживала бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье. Отмечалось, что благодаря этому у врага стало меньше возможностей выявлять воздушные цели вдоль северной границы Украины.

Это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожили. Первый был в Белгородской области РФ. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

И как сообщал УНИАН, в этом году Силы обороны попали по 3 самолетам А-50. Так, 14 января 2024 года российский самолет А-50 был сбит в акватории Азовского моря. 23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит еще один А-50.

9 марта украинские дроны в Ростовской области РФ атаковали район Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева, на территории которого ремонтируют самолеты А-50. Тогда в СМИ была информация со ссылкой на источники в украинской разведке, что в результате удара поврежден по меньшей мере один вражеский A-50.

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