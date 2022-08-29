По его словам, у вражеской армии сейчас нет необходимой группировки войск.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал слухи о том, что Россия может "повторить 24 февраля" в ближайшее время.

Свое мнение он высказал на YouTube-канале.

"В плане нанесения ракетных ударов - да, они могут повторить, но уже не в таком количестве, как было. По войскам, из того, что есть сегодня в Украине, постепенно уменьшается из-за потерь. Мы постоянно и ежедневно выносим их логистику, она усложняется, им нужно привозить новые запасы", - рассказал он.

Відео дня:

По словам Жданова, сейчас российская армия не может до конца сформировать корпус, поэтому бросает его в Украину в неполном составе.

"10 тысяч не переломят ситуацию даже на одном оперативном направлении. Посмотрим еще, куда они его потянут. Может быть к тому времени, пока корпус зайдет на какое-то направление, уже надо будет проводить ротацию и выводить части РФ для восстановления боеспособности", - отметил он.

Эксперт убежден, что у России сейчас нет необходимой группировки войск для такого масштабного наступления.

"Они не могут начать наступление на южном направлении, где они хотели, куда они стянули 25 тыс. группировку. Да, они обстреливают наши позиции, были попытки проведения наступательных действий на отдельных участках, но они были пресечены ВСУ. Поэтому на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы прорвать нашу оборону, со стороны российских войск нет", - подчеркнул Жданов.

Главной задачей украинской армии он назвал удержание обороны и "перемалывание российской армии до формирования резервов".

Напомним, что ранее советник Офиса президента Алексей Арестович объявил о четвертом этапе в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: