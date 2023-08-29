Освобождение Работино открывает для Сил обороны выход на первый рубеж второй линии обороны врага.

Освобождение Силами обороны села Работино в Запорожской области открывает выход на вторую линию обороны врага и возможность продвижения к селу Ильченково, возле которого есть господствующая высота. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в телемарафоне.

"Освободив Работино мы выходим на первый рубеж второй линии обороны и имеем возможность уже по трассе 04-08 продвигаться в направлении по левому флангу к Новопрокоповке, а по правому флангу – вбивать клин между Работино и Копани и продвигаться к Ильченкову", - отметил он.

По его словам, здесь очень важно получить успех в Ильченково, поскольку возле этого села в Токмакской громаде Пологовского района Запорожской области находится последняя "в этой локации господствующая высота, которая позволит более эффективно использовать средства поражения в радиусе их действия". По его словам, после взятия высоки россиянам будет трудно вести контратакующие действия и даже оборону.

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Коваленко рассказал, что вторая линия обороны врага на этом направлении отличается от первой глубиной – от 10 до 15 километров, но при этом она менее заминирована. При этом отметил, что там проблема в концентрации механизированной составляющей, то есть танков, бронированной техники. Эксперт отмечает, что оккупанты отводят артиллерию к третьей линии обороны с тем, чтобы наша контрбатарейная борьба была бы не столь эффективной, то есть оккупанты создают некий буфер безопасности.

"Но с учетом точности и дальности поражения нашей артиллерии это для них будет как мертвому припарка", - подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что врагу приходится на это направление перетаскивать войска из левобережной Херсонщины, а также частично подразделения из Луганской области. По его словам, это приводит к уменьшению сил и средств врага по Лимано – Купянской оси.

"На этом направлении они не достигли даже какого-то тактического успеха. Наступление на Лиман, начавшееся с конца июня захлебнулось. Наступательные действия в направлении Боровой агалогичны. В Купянск они также не смогли продвинуться и даже вынуждены были делать фейки о захвате тех или иных сел", - отметил Коваленко.

Ситуация возле Работиного - детали

Несколько дней назад бойцы 47-й бригады Вооруженных сил Украины заявили, что освободили село Работино в Запорожской области. Таким образом произошло ВСУ до второй линии обороны врага в районе Работиного.

Институт изучения войны проанализировали состояние российской обороны на юге. Отмечается, что ВСУ сейчас находятся в пределах досягаемости следующей серии российских оборонительных позиций, которая, судя по всему, состоит из относительно более непрерывного комплекса противотанковых рвов и противотанковых заграждений "зубы дракона", за которыми расположены российские боевые позиции, аналогичные предыдущим.

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