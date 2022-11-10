Последние несколько недель у оккупантов проводились ротационные мероприятия.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал уход армии РФ с правобережья Херсонской области. Он прогнозирует, что теперь оккупанты за счет сохраненного личного состава смогут кадрово усилить Запорожское направление.

"Дело в том, что они если перейдут на левый берег, то усилят запорожскую группировку. Последние несколько недель проводились ротационные мероприятия. Под прикрытием эвакуации населения из правого на левый берег они заменяли уставшие части новомобилизованными со стрелковым вооружением. Тем не менее это количество войск. А количество иногда является качеством. То есть эти несколько десятков тысяч на правом берегу даже просто со стрелковым оружием - они представляют определенную опасность. Боевой дух у них ниже плинтуса. Тем не менее еще раз скажу: количество иногда является качеством.

Запорожский фронт - это сухопутный коридор в Крым. Правобережная группировка будет переброшена на левый берег на усиление как раз Запорожского фронта", - сказал Свитан.

Полковник ВСУ добавил, что иногда бывают "договорняки", то есть когда гонцы просят одну сторону дать возможность выйти окруженным солдатам другой стороны. Однако в нашем случае украинская армия будет стрелять по тем 20-30 тысячам российских военных, которые находятся на правом берегу Херсонщины, убежден Свитан. Генштаб понимает, что эту немалую группировку оккупанты затем перебросят на другие участки фронта.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: главное

9 ноября с утра появилась информация, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области.

Депутат Сергей Хлань в этот день сообщил, что "у россиян обвалился фронт".

Также СМИ пишут о том, что в ДТП погиб так называемый "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Рашисты уже готовятся объяснять своему населению военный провал, пропагандисты получили "методички".