Командир одного из подразделений ВСУ Александр Кум занимался этой работой в 2014 году, когда Россия забрала Крым и начала бои за восток Украины.

Командир одного из подразделений ВСУ Александр Кум раскрыл жизненные истории мобилизации, когда он давал одному украинцу повестку дважды, а другую пару молодых людей нашел выпившими в селе. Первого парня едва не посадили за решетку как уклониста. Он получил условное, но все равно отслужил.

Как рассказал Кум, он - один из первопроходцев мобилизации в Украине. Мужчина присоединился к ТЦК в 2014 году. В гражданской жизни, еще до нападения России на Крым и восток Украины, он работал юристом. "Я был из первых тех, кто делал мобилизацию в 2014 году", - акцентировал мужчина в интервью hromadske.

Хотя сейчас Александр защищает Украину от оккупантов, воспоминания о мужчинах-"авантюристах", с которыми имел дело в те времена, цитирует с улыбкой и по сей день.

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Тогда один парень наотрез отказывался мобилизоваться: он прошел медицинскую комиссию, не имел никаких проблем с документами, но не соглашался ни на какие уговоры со стороны Кума.

"Должен идти в армию, а он - нет, я отказываюсь. У нас была наработанная схема: отказываешься - пакет документов на правоохранительные органы. Тогда у нас это было очень быстро. Я его уговаривал, три дня он приходил ко мне, сидел, думал, и в конце сказал: нет, я не хочу", - рассказал военный.

Тогда ему как работнику ТЦК пришлось обратиться в правоохранительные органы, отправить данные уклониста. Парню суд назначил год условного. Но суть в том, что от мобилизации этот приговор его не освободил. "И мне пришлось снова прийти к нему с повесткой. То есть он получил год условно, а потом взял эту повестку, пошел себе, отслужил нормально год (тогда был год мобилизации) и вернулся к гражданской жизни. И все хорошо", - вспомнил мужчина.

Также однажды, когда он с коллегами делал оповещение в Арбузинском районе Николаевской области, им двух военнообязанных сдала соседка в селе. Было так: мужчины зашли выпить кофе, когда приехали в поселок, и наткнулись на женщину, которая говорит: "Ребята, вы же мобилизуете людей?" - "Да". - "Вот адрес. Там два желающих 100% есть".

Тогда, по ее координатам, Кум с коллегами нашел двух украинцев лет 30 в одном из домов. Последние были "немножечко навеселе", вспомнил Александр. Тогда их быстро отвезли в ТЦК сверить документы, а через два дня - украинцы уже выехали в воинские части, сказал он.

"На тот момент комплектовалась 40 бригада в Первомайске. Мы их везли в Первомайск легковым автомобилем и они сзади вдвоем сидели. И я слышу, как один говорит другому: "Юра, вот это мы выпили...". Только понял, что едет в армию", - рассказал Кум.

Мужчина не знает, где герои его историй сейчас. Но упомянутые двое ребят в 2015 году были контрактными военнослужащими, и еще тогда зарекомендовали себя весьма хорошо в армии, вспомнил Кум.

Сколько должна еще мобилизовать Украина - аналитика Bild

Военный аналитик BILD Юлиан Рьопке сделал новые выводы о том, сколько мужчин должна мобилизовать Украина с учетом текущего продвижения России на фронте. Он подчеркнул, что ВСУ необходима экстренная мобилизация. Если ее не провести, ни западное оружие, ни американские деньги не помогут.

По его мнению, Украина должна мобилизовать минимум 250 000 солдат. Такое количество нужно хотя бы для того, чтобы не позволить России продвинуться дальше Очеретного (Авдеевское направление). До последнего она уже дошла.

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