По словам доктора, украинцы теперь понимают, что какое-то время им с этим (войной, - УНИАН.) жить.

Организм бережет человека - он не дает реагировать на войну так, как в первые дни войны. Поэтому то, что многие украинцы уже стали привыкать к боевым действиям, является нормальным.

Об этом в эфире канала "Гроші" рассказал доктор Евгений Комаровский в новом выпуске проекта "Балаканка".

"Организм нас бережет: он понимает, что если мы будем так реагировать, как в первые дни войны, то мы просто все сойдем с ума. Деструктивное чувство ненависти нас, скорее убьет. Надо ставить другие цели - на любовь, на помощь, на сострадание друг к другу", - отметил он.

По словам доктора, украинцы теперь понимают, что какое-то время им с этим жить. Также многие граждане Украины осознали, что у нас есть шансы победить.

"Мы все осознали, что они способны на все... Они могут все... Мы живем рядом с абсолютным злом, способным на все", - подчеркнул Комаровский.

Придя к пониманию этого, мы, украинцы, все равно расширяем горизонты планирования: мы думаем о вступлении в ЕС, о том, как мы перезимуем, об электричестве зимой.

Напомним, Россия утром 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины.

Беларусь принимает молчаливое участие в войне против Украины, ведь именно с территории РБ Россия осуществляет пуски ракет по ряду гражданских, объектах критической и военной инфраструктуры.

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